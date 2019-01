Visita pastorale del vescovo Calogero Marino a Finalborgo e a Perti

Savona. La visita pastorale “A passo d’uomo” del vescovo di Savona-Noli Calogero Marino col nuovo anno resta nel ponente e prosegue questa settimana nelle parrocchie di Finalborgo e Perti, rette da don Gianluigi Caneto.

Mercoledì 16 gennaio alle 18 accoglienza di monsignor Gero davanti alla chiesa di san Biagio a Finalborgo, quindi un momento di ascolto e di preghiera nella collegiata. Giovedì 17 sarà dedicato all’incontro con malati e anziani, quindi alle 18 Messa celebrata dal vescovo. Venerdì 18 al mattino, monsignor Marino visiterà le suore anziane e malate di Santa rosa, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30 nelle sale delle opere parrocchiali, sarà disponibile per incontri personali con tutti coloro che lo desiderano. Alle 20.30 incontro pubblico con la popolazione nella sede della locale croce verde.

Sabato 19 un’intera giornata assieme al vescovo con un’escursione fra le bellezze storiche e naturali del territorio: partenza da piazza del tribunale e, per la via Berretta, visita ai castelli fino a Perti visitando la cripta e la chiesa “dei cinque campanili”. Pranzo comunitario nell’ex oratorio dove si trascorrerà anche il pomeriggio. Domenica 20, infine, alle 10.30 Messa in san Biagio a Finalborgo (che sarà la sola del giorno) e alle 16 in sant’Eusebio a Perti. La settimana successiva la visita proseguirà nelle vicine parrocchie di Calice, Vene e Rialto guidate da don Selvaraj Devasahayam.