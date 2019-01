Villanovad d’Albenga. Non è stata una domenica qualunque quella appena trascorsa per i ragazzi della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, associazione che si occupa di promuovere e diffondere l’attività sportiva per bambini, ragazzi ed adulti affetti da disabilità in tutta la provincia di Imperia.

Domenica pomeriggio, infatti, quindici ragazzi ed i loro accompagnatori hanno fatto visita al nucleo elicotteri dei carabinieri di Albenga, accompagnati dal comandante provinciale dei carabinieri di Imperia tenente colonnello Andrea Mommo e dal comandante della compagnia dei carabinieri di Sanremo capitano Mario Boccucci con i quali la polisportiva ha organizzato l’evento.

Ad accogliere i partecipanti il tenente colonnello Claudio Proietti, comandante del 15^ nucleo elicotteri dei carabinieri il quale ha illustrato ai giovani atleti le tipologie di attività effettuate dal proprio reparto, proiettando immagini e filmati che hanno suscitato l’entusiasmo dei presenti. Dopo una breve merenda pomeridiana, i partecipanti hanno potuto visionare da vicino l’elicottero in dotazione al nucleo, un Agusta A 109 Nexus, e salire a bordo per realizzare alcune foto.

La gita è proseguita con la visita al nucleo cinofili collocata all’interno della medesima struttura. Gli atleti hanno potuto ammirare le potenzialità ed interagire con “Rex”, un Malinois Belga appena giunto al nucleo, addestrato per lo svolgimento di compiti specifici sia come cane da ricerca persone che d’assalto, impiegato anche nell’ordine pubblico.

La visita è stata possibile anche grazie all’aiuto del 2^ battaglione carabinieri di Genova e della Rrb Plant di San Giorgio, che hanno fornito un supporto logistico per la realizzazione dell’evento.

Un pomeriggio diverso per dei ragazzi speciali, che sottolinea l’importanza dell’impegno sociale quotidianamente svolto dall’Arma dei Carabinieri.