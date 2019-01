Videosorveglianza per ospedali e strutture sanitarie, approvato in Regione ordine del giorno

Liguria. Approvato stamane all’unanimità in commissione consiliare Sanità l’ordine del giorno proposto dal consigliere Giovanni De Paoli (Lega), che impegna la giunta regionale “a individuare forme di finanziamento per andare incontro alle strutture che ne facciano richiesta ai fini dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza” nelle strutture delle “attività sanitarie, sociosanitarie e sociali”.

“Si tratta – ha spiegato De Paoli – di un importante strumento per la sicurezza e la salvaguardia di pazienti e operatori sociosanitari, che sarà attuata anche nella nostra regione nel pieno rispetto delle norme vigenti”.

“Con questo ordine del giorno abbiamo voluto essere vicini alle strutture che per gli impianti di videosorveglianza dovranno sostenere costi non previsti in precedenza, ma soprattutto agli utenti sui quali non devono ricadere eventuali aumenti delle tariffe”.