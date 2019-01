Vela, 44Winter: falsa partenza

Varazze. La scorta di tramontana settimanale si è tutta esaurita fra mercoledì e giovedì, lasciando a bocca asciutta le quasi cinquanta imbarcazioni che sabato 12 e nella mattinata di domenica 13 gennaio hanno preso il mare dal Marina di Varazze per proseguire la sfida iniziata a novembre con la 44Autumn.

Il sabato la buona volontà del comitato di regata non è nemmeno bastata a provare una partenza, dato che la tramontana mattutina ha lasciato il posto ad una calma piatta, con vento sempre sotto i limiti previsti e per di più a macchie. D’altro canto le previsioni del mattino non davano adito a molte speranze.

La domenica i modelli erano assai contrastanti per le prime ore del giorno, quindi davano vento da mezzogiorno con intensità debole, massimo 5-6 nodi. Prima di uscire in mare si ipotizzava la possibilità di una costiera, ma dopo un paio d’ore di attesa la brezza che sembrava entrare faceva optare per il percorso a bastone. Ammainata l’Intelligenza gli equipaggi si apprestavano a iniziare le procedure di partenza. Ma la speranza durava poco: anziché stabilizzarsi la brezza calava vistosamente, e anziché il segnale dei 5 minuti compariva sulla barca giuria l’Intelligenza su Alfa, che rimandava a terra gli equipaggi.

Appuntamento al prossimo fine settimana, nella speranza non solo di portare a termine le prove previste ma anche di recuperare quelle annullate questa settimana. Eolo permettendo.