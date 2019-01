VB Factor, tante novità per la nona edizione: il talent apre ai musical e alle danze latine

Savona. Fervono i preparativi per la nuova edizione del talent show “Vb Factor”, che si appresta ad affrontare la nona stagione. La kermesse, di origini valbormidesi, ormai da diversi anni ha allargato i confini, interessando un bacino d’utenza sempre più ampio.

Il serale prenderà vita a partire dal 27 aprile a Cairo Montenotte, andando a coinvolgere nelle date successive anche la riviera con l’atto conclusivo alla fortezza del Priamar di Savona. Prima di esso, però, l’organizzazione ed i giudici sono a caccia di talenti tramite i provini.

La fase delle selezioni partirà il 9 febbraio presso il locale “Mivida” di Savona. A seguire l’organizzatore Simone Rudino con la sua “banda” farà tappa a Torino, Savona, Genova, Alessandria, Alassio, Carcare e infine a Sanremo. Un tour pomeridiano che termina il 30 marzo e mira a coinvolgere più candidati artisti possibile. Tutti coloro che passeranno il turno dovranno confrontarsi, poi, nel rush finale del 6 e 13 aprile di Carcare (scelte decisive degli 80 concorrenti di canto e ballo).

Il provino è aperto a tutti ed accessibile al costo di 5 euro per persona. Dai 5 agli 11 anni si rientra nella categoria “kids”, dai 12 anni in su nella categoria “big”. Le iscrizioni sono già partite e si possono effettuare, o contattando l’organizzazione, o accedendo direttamente al sito dove si può trovare regolamento ufficiale ed ogni tipo di informazione necessaria.

La giuria, attenta e preparata, è formata da Eros Povigna, Stefano Kociancic, Alessandra Delmastro e Gianfranco Cuffaro per il canto; Slaveya Slavtcheva, Giovanna Badano, Jessica Demaria e Tommaso La Rocca per il ballo.

Tra le grandi novità della nuova edizione ci sono: l’inserimento della categoria “musical”; l’apertura alla disciplina delle danze latine nel ballo; la possibilità di partecipare con lo strumento (non solo con la base) nel canto; la presenza di presidenti di giuria nazionali/internazionali appartenenti al mondo dello spettacolo nella fase conclusiva della manifestazione.

L’organizzazione ha inoltre alzato il montepremi e stabilito che i premi messi in palio per la settima edizione saranno i seguenti: 2.500 euro in oro ai primi classificati; 1.000 euro in oro ai secondi classificati; 500 euro in oro ai terzi classificati.

Per ulteriori informazioni visitare sito e pagina ufficiale di Facebook “Vb factor” o contattare Simone (organizzatore e presentatore) al numero 3805183827.