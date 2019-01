Varazze, open day all’asilo “Guastavino”

Varazze. Si terrà dal 7 all’11 di gennaio, dalle ore 8 e 30 alle ore 16, l’open day dell’asilo Guastavino di Varazze.

L’evento è organizzato dalla Fondazione “Guastavino” di Varazze, con il patrocinio del Comune.

Per l’anno scolastico 2019-2020 sono aperte, infatti, le iscrizioni per i nati dal 2014 al 2017: tempo massimo il prossimo 28 febbraio. Quella in programma presso la struttura varazzina sarà l’occasione per conoscere l’asilo, la sezione madrelingua inglese e la sezione primavera.