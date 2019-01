Varazze, minore in escandescenza sale sul tetto di un albergo con un coltello: fermato

Varazze. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Varazze: un tunisino di 17 anni è andato in escandescenza e ha prima minacciato di dare fuoco alla stanza di albergo dove era alloggiato, in via IV Novembre, in seguito è salito sul tetto della struttura alberghiera con un coltello, in preda ad uno status confusionale e di forte ira.

L’allarme è scattato intorno alle 15:00: immediato l’intervento dei vigili del fuoco, di carabinieri e di personale sanitario, allertati anche da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

A fatica i militari e i pompieri sono riusciti a placarlo e fermarlo, prima di qualche gesto insano. Il tunisino è stato quindi condotto in caserma e identificato dai carabinieri, in seguito è stato preso in cura dai sanitari e trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

Stando a quanto riferito il giovane era ospite di una struttura di accoglienza e nei suoi confronti erano state effettuate le procedure per il rimpatrio in Tunisia.