Varazze, lunedì un incontro sul Giorno della Memoria: “Come ti inganno il nazismo”

Varazze. Lunedì 21 gennaio alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di Varazze, si terrà l’iniziativa “Come ti inganno il nazismo”. L’evento è organizzato dalla sezione ANPI di Varazze “Berto Ghigliotto” in collaborazione con la sezione Coop di Varazze e con il patrocinio del Comune di Varazze.

Ogni anno l’ANPI organizza un incontro o un dibattito in occasione del Giorno della Memoria: “Una data fondamentale da commemorare – spiegano – nei tempi in cui oggi viviamo, è doveroso ricordare ciò che è successo, farlo conoscere alle nuove generazioni così da comprendere ciò che accade nel presente e agire affinché che non si ripropongano nuove ingiustizie e atrocità”.

Il dibattito sarà tenuto dallo storico Alessandro Chiabra che già lo scorso anno ha collaborato con l’ANPI sia alle iniziative rivolte alla cittadinanza sia a quelle per gli alunni delle scuole. “L’impegno della nostra associazione nel voler trasmettere i valori della Carta Costituzionale, nata dalla lotta di Liberazione dal nazifascismo, è costante” concludono dal direttivo dell’Anpi varazzina.