Varazze, domenica la Coppa Stefano Neri per le classi Laser

Varazze. Domenica 27 gennaio, alle ore 11, a Varazze, si disputerà la Coppa Stefano Neri, regata valida per il Campionato zonale Laser, organizzata dal Varazze Club Nautico, in memoria del giovane atleta scomparso.

La competizione si svolgerà nel campo di regata antistante il litorale di Varazze e Celle Ligure.

Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail all’indirizzo segreteria@varazzeclubnautico.it e perfezionate presso la segreteria del comitato organizzatore, situata in via dei Tornitori 7, dalle ore 8,30 alle ore 10 del primo giorno di regata.