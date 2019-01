Varazze, altri 2,5 chilometri di lungomare Europa riaperti al transito

Varazze. “Sono felice di poter annunciare che da domani tarda mattinata siamo in grado di riaprire un ulteriore tratto di Lungomare Europa”. E’ questo l’annuncio pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook dal sindaco di Varazze Alessandro Bozzano.

La passeggiata varazzina era rimasta gravemente danneggiata dall’ultima mareggiata e dall’ondata di maltempo che colpito il levante savonese lo scorso fine ottobre. Nel corso degli ultimi mesi, tuttavia, l’amministrazione comunale ha messo in atto gli interventi necessari alla sua più rapida riapertura.

“Oggi pomeriggio – dice in questo senso Bozzano – sono terminate le operazioni di chiusura dello sfornellamento che divideva in due il primo tratto di percorso. Con questa cucitura si potrà percorrere così 2,5 chilometri passando da Varazze mentre per chi arriva da Cogoleto il percorso è aperto fino all’incirca alla Baia dei Pescatori. Rimane ancora interdetto un tratto intermedio di circa 500 metri”.