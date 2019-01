Varazze 2019, Fratelli d’Italia al lavoro sul candidato sindaco

Varazze. Non ha perso tempo Enrica Tixi, neo vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia. Non appena ricevuta la nomina da parte del commissario provinciale Massimiliano Iacobucci, l’albissolese si è immediatamente attivata per definire le strategie in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Le elezioni sono alle porte – spiega – Fratelli d’Italia di Savona ritorna più forte e più motivata, pronta a ricoprire tutto il territorio provinciale”.

E tra i comuni più importanti sui quali lavorare c’è Varazze, dove fervono i lavori: “Varazze è uno dei primi Comuni sui quali lavoreremo. Sono già in corso trattative per la definizione delle alleanze e la scelta di un candidato sindaco appoggiato da Fratelli d’Italia”.