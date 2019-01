Vado Ligure. Il Vado supera (1-0) l’ostacolo Rapallo, iniziando al meglio il girone di ritorno.

Autore del goal è stato Luca Donaggio, che, ai microfoni di Ivg, non nasconde la felicità di avere deciso la gara con i ruentini.

“Dedico il goal alla mia famiglia, alla fidanzata, ma soprattutto a mio padre – afferma Donaggio -. Abbiamo vinto al termine di una grande prestazione, dominando la partita per tutti i novanta minuti. Sono contento per il goal, ma soprattutto per i miei compagni, siamo un gruppo forte e unito e sono certo che insieme faremo grandi cose…”.