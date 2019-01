Vado Ligure, in sella alla moto finiscono fuori strada: due ragazzi in ospedale. Grave il conducente del mezzo

Vado Ligure. Brutto incidente stradale questo pomeriggio a Vado Ligure. Il sinistro, che ha visto coinvolta una moto da cross, è avvenuto in via Pertinace, nella frazione di Sant’Ermete.

A bordo del mezzo a due ruote due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi sulla ventina. Per cause ancora in via di accertamento, il giovane conducente ha perso il controllo del mezzo e sono finiti fuori strada.

Entrambi hanno riportato ferite ed escoriazioni. Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento della croce rossa di Vado Ligure e del 118. A preoccupare, in particolare, il ragazzo, che ha subito un brutto trauma ad una gamba.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre la giovane che era con lui, ferita in modo più lieve, è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.