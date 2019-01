Vado Ligure, camion in fiamme a San Genesio

Vado Ligure. E’ ancora in corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Savona per l’incendio divampato su un mezzo pesante in transito a San Genesio, nel comune di Vado Ligure.

L’allarme è scattato poco prima delle 11:00 di questa mattina, quando il camion ha iniziato a prendere fuoco: il conducente si è accorto in tempo della situazione ed è riuscito a mettersi in salvo, l’uomo è rimasto illeso.

Densa la colonna di fumo sprigionata dal rogo che ha avvolto in breve tempo anche il carico: il mezzo pesante trasportava terra. L’incendio, stando alle prime informazioni, si è originato dalla cabina di guida, forse per una perdita di olio idraulico.

Le cause esatte sono ancora in corso di accertamento.

I pompieri hanno spento le fiamme e ora stanno operando per le attività di messa in sicurezza.