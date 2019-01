Vado Ligure. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via dei Tedeschi per soccorrere un biker caduto sulla strada che porta verso le Rocche Bianche.

L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando, per cause da accertare, è caduto a terra. Ad allertare i soccorsi è stato l’amico che viaggiava insieme a lui.

Foto 2 di 2



Sul posto si è recata la squadra 12 dei vigili del fuoco insieme ai militi della Croce Rossa di Vado Ligure e agli uomini del Soccorso Alpino. I soccorritori sono riusciti tramite la sala operativa a ottenere la localizzazione Gps della persona ferita: il biker è stato quindi raggiunto e portato sulla strada principale con una barella kong.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso.