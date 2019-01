Uomo di 68 anni schiacciato da un albero a Dego: deceduto

Dego. Tragedia nel pomeriggio di oggi a Dego, in Val Bormida, in un terreno in località Governatori. Un uomo è rimasto schiacciato da un albero che stava tagliando ed è deceduto a seguito dei gravi traumi da schiacciamento riportati nell’infortunio.

E’ successo intorno alle 17 e 30, lungo una fascia: restano da appurare le cause esatte dell’incidente che è costato la vita all’agricoltore, di 68 anni.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco, i carabinieri, la Croce Bianca di Dego e l’automedica del 118. Inutili i tentativi di rianimare e soccorrre l’uomo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso i rilievi e gli accertamenti sull’accaduto.

Aggiornamenti in corso