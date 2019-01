Under 18 Eccellenza, Vado: vittoria ampia con Oleggio nel primo impegno del 2019

Vado Ligure. Prima giornata di ritorno per la squadra Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Vado, che ospita Oleggio.

Primi minuti di studio per le squadre, coi pappagallini che paiono un po’ arrugginiti dalla sosta, con troppi errori in attacco e disattenzioni difensive. Col passare dei minuti però la difesa si fa più attenta e Vado riesce a prendere in breve tempo la doppia cifra di vantaggio.

Sembra tutto facile, così poco prima di metà secondo quarto Brignolo e compagni commettono il solito errore di spegnere la luce troppo presto, giocando con sufficienza, e in un attimo gli ospiti si riavvicinano sotto la doppia cifra di svantaggio. All’uscita dal time-out è buona la reazione, i pappagallini alzano l’intensità in entrambe le metà campo piazzando un nuovo parziale fino al 48-26 dell’intervallo.

Nella seconda parte di gara Vado gestisce la partita con più controllo, nonostante le decisamente troppe palle perse. Finisce 87 a 40.

Il tabellino della partita valevole per la 14ª giornata

Azimut Pallacanestro Vado – Oleggio Junior Basket 87-40

(Parziali: 26-15; 48-26; 62-34)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 6, Cito 6, Pesce 20, Bertolotti, Lo Piccolo 9, Pintus ne, Brignolo 10, Anaekwe 9, Tsetserukou 18, Cirillo 9. All. Imarisio, ass. S. Dagliano – La Rocca.

Oleggio Junior Basket: Brisio, Mrgic 5, Barcarolo 9, Colombo 2, Casati, Orsetti 6, Masella 3, Al Rubeai 9, Stellio, Angelino 2, Sonzogni 4. All. Mattea.

Arbitri: Puccini e Gonella (Genova).

La classifica: Pallacanestro Varese 26; Azimut Pallacanestro Vado, Novipiù Campus 24; Biella 22; College Borgomanero 18; Novipiù Casale 16; ABA Legnano, Coelsanus Varese 14; Auxilium Torino, Don Bosco Crocetta 12; Mortara 6; Pegli, Derthona 4; Oleggio Junior Basket 0.