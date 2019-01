Under 18 Eccellenza, Vado: sofferta vittoria a San Giorgio su Legnano

Vado Ligure. Importante vittoria strappata con le unghie per gli Under 18 Eccellenza del Vado, che tornano da San Giorgio su Legnano con un referto rosa pesante ai fini della classifica, dopo una partita alquanto complicata.

La gara comincia con l’attacco che gira bene ma la difesa che fa acqua da tutte le parti: troppe le distrazioni che portano la squadra di casa a segnare canestri facili e prendere fiducia. Così, non appena Legnano stringe le maglie in retroguardia, per i liguri si fa notte fonda, con la difesa che non riesce a trovare la giusta attenzione ed energia, e di conseguenza un attacco troppo nervoso ed improvvisato contro una squadra ben organizzata.

I lombardi fanno così un parziale che li porta alla doppia cifra di vantaggio al termine del primo quarto, 26 a 15. Nel secondo quarto Vado tenta di riavvicinarsi di qualche punto salendo di energia, ma le continue distrazioni difensive e le alte percentuali casalinghe continuano a tenere Legnano troppo lontana. Time-out e passaggio a zona per i pappagallini, che così mettono in difficoltà il ritmo degli ospiti che vanno in confusione: Vado piazza un controparziale che ribalta completamente la partita, 32 a 42.

Nel terzo quarto Vado torna a uomo; dopo qualche minuto in cui le squadre si rispondono colpo su colpo e il punteggio rimane pressoché invariato, Legnano inizia a cambiare le difese, alternando pressing, zona, uomo, raddoppi, riuscendo così a togliere lucidità ai pappagallini, che perdono troppi palloni consentendo alla squadra di casa di tornare in vantaggio.

Per ritrovare fiducia e ritmo occorre passare nuovamente a zona. Un paio di attacchi più lucidi e due palle rubate in difesa consentono alla squadra ospite di ripassare davanti. I tiri liberi realizzati da Tsetserukou sul fallo sistematico consentono poi di difendere con più freddezza le rimesse degli ultimi due time-out lombardi, portando a casa la preziosa e, per come si erano messe le cose, inaspettata vittoria, col punteggio finale di 71 a 77.

Il tabellino della partita valevole per la 16ª giornata:

Accademia Basket Altomilanese – Azimut Pallacanestro Vado 71-77

(Parziali: 26-15; 32-42; 52-56)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 8, Cito 3, Pesce 9, Bertolotti 2, Lo Piccolo 21, Pintus 2, Brignolo 7, Anaekwe 10, Tsetserukou 15, Cirillo ne. All. Imarisio, ass. Prati.

Arbitri: Valzani (Milano) e Mainetti (Daverio)