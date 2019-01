Under 18 Eccellenza, Vado: battuto nettamente il College

Vado Ligure. Al Geodetico gli Under 18 Eccellenza del Vado ospitano il College Borgomanero, squadra che segue il quartetto di squadre in cima alla classifica.

Buon inizio per l’attacco ligure che nel primo tempino segna 26 punti; la difesa però è ancor una volta troppo “sufficiente”, con approssimazioni e distrazioni che concedono troppo agli ospiti, i quali ne segnano così a loro volta 17. Nel secondo quarto le cose vanno meglio: una maggior applicazione e più energia nella metà campo difensiva danno i loro frutti e Vado scappa sul 47-27.

Il terzo quarto inizia sulla falsariga del secondo, con i pappagallini che sembrano essere un po’ più solidi, però sul finire di tempo, a risultato praticamente acquisito, ecco ripresentarsi la solita superficialità nelle giocate su entrambi i lati del campo, e College ne approfitta per ridurre un po’ il margine. L’ultimo quarto procede con lo stesso andazzo tra alti e bassi di attenzione, fino al 102 a 66 finale.

Una buona prestazione da parte della squadra ligure, ma servirà di più per ambire a traguardi più ambiziosi.

Il tabellino della partita valevole per la 17ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – College Basketball Borgomanero 102-66

(Parziali: 26-17; 47-27; 73-47)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 14, Cito 9, Lo Piccolo 11, Bertolotti 2, Pesce 4, Pintus 8, Brignolo 10, Anaekwe 19, Tsetserukou 25, Cirillo ne. All. Imarisio, ass. Prati – S. Dagliano

College Basketball Borgomanero: Ielmini 4, Carnaghi 4, Piscetta 4, Rupil 17, Paoli 11, Caneva 5, Segala 12, Ghigo 7, Rinaldi ne, Mraovic 2. All. Di Cerbo

Arbitri: Falletta e De Angeli (Genova)

Classifica: Pallacanestro Varese 32; Azimut Pallacanestro Vado, Novipiù Campus 30; Biella 28; Novipiù Casale, College Borgomanero 18; Coelsanus Varese, Don Bosco Crocetta, ABA Legnano, Auxilium Torino 16; Mortara 8; Derthona 6; Pegli 4; Oleggio 0.