Under 18 Eccellenza, Vado: a Casale arriva la tredicesima vittoria stagionale

Vado Ligure. Prima trasferta del girone di ritorno per gli Under 18 Eccellenza del Vado, che si presentano a Casale Monferrato con i lungodegenti Pintus e Cirillo in panchina per onor di firma.

Primi minuti di studio con Vado attenta in difesa ma poco concreta sul fronte offensivo. Ciò non le permette di prendere un grande vantaggio ed il quarto si conclude sul 6 a 13.

Nel secondo quarto migliora ancora la difesa ligure, nonostante i falli di Tsetserukou. Cito e Brignolo tengono bene Banchero (che si infortuna a due minuti dalla fine del tempo) e si scappa in contropiede; questo dà fiducia anche all’attacco che inizia a produrre, così Vado vola sul 16 a 36 di metà gara.

Ottimo inizio di terzo quarto dei pappagallini, che partono subito intensi e concentrati, incrementando ulteriormente il margine sugli avversari e mostrando anche azioni di buona qualità.

Però, come spesso succede a vantaggio acquisito è bastato calare un poco la concentrazione per subire immediatamente un parziale accompagnato da innumerevoli palle perse, limite cronico di questa squadra.

Nell’ultimo quarto Vado torna a mostrare più solidità ed amministra il vantaggio fino al 42 a 72 finale.

Il tabellino della partita valevole per la 15ª giornata:

Junior Libertas Casale – Azimut Pallacanestro Vado 42-72

(Parziali: 6-13; 16-36; 32-53)

Junior Libertas Casale: Sirchia 2, Banchero 6, Cappelletti 4, Buzzi 4, Lazzeri 7, Evangelisti, Avonto 10, Nicora, Romagnoli 8, Rossi, Feng, Galluzzi 1. All. Vignola.

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 8, Valsetti 2, Cito 11, Pesce 10, Lo Piccolo 11, Pintus ne, Brignolo 7, Anaekwe 9, Tsetserukou 14, Cirillo ne. All. Imarisio, ass. Prati – S. Dagliano

Arbitri: Naftali (Torino) e Bolfo (Trofarello)

La classifica: Pallacanestro Varese 28; Azimut Pallacanestro Vado, Novipiù Campus 26; Biella 24; College

Borgomanero 18; Novipiù Casale, ABA Legnano 16; Coelsanus Varese 14; Auxilium Torino, Don Bosco Crocetta 12; Mortara 8; Derthona 6; Pegli 4; Oleggio 0