Under 16 Eccellenza, Vado: vittoria a Genova nel derby col My Basket

Vado Ligure. Turno infrasettimanale che vede i biancorossi vittoriosi nel derby contro il My Basket.

Vadesi che iniziano solidi in difesa, mentre in attacco si affidano un po’ troppo al tiro da fuori, ma a rimbalzo il vantaggio fisico è notevole e grazie ai secondo tiri alla prima sirena si trovano avanti di 9 lunghezze sul 10-19.

Nella seconda frazione i pappagallini giocano più ordinati, senza troppa frenesia, così da riuscire a scavare un primo solco importante che li porta all’intervallo sul punteggio di 23-42.

Nella ripresa la partita continua sullo stesso trend: in attacco gli ospiti provano, con risultati alterni, a giocare di squadra, ed in difesa, malgrado le dieci triple totali dei padroni di casa, non concedono troppi secondi tiri e alla sirena finale il tabellone recita 59-86.

Derby tutto sommato positivo per i vadesi che sono ora attesi da altri due importanti impegni ravvicinati come la trasferta di oggi a Torino col Don Bosco Crocetta e la partita casalinga con Casale di martedì.

Il tabellino della partita valevole per la 16ª giornata:

My Basket Genova – Azimut Pallacanestro Vado 59-86

(Parziali: 10-19; 23-42; 37-65)

My Basket Genova: Caorsi 17, Corradino 4, Zerbino 1, Mata 7, Alloisio 7, Pierini, Marchello, Boccuni 2, Franconi 10, Mancini, Pasqualetto 11, Monaldi. All. Brovia, ass. Bruni

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 4, Squeri 2, Biorac 14, Lebediev 27, Micalizzi 3, Tridondani 9, Giannone ne, Pierucci 3, Genta 2, Bertolotti 19, Franchello 3. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Mammola (Chiavari) e Altamura (Genova)

La classifica: College Borgomanero 28; Azimut Pallacanestro Vado 26; Novipiù Campus, Junior Casale, Auxilium Torino 20; Biella 16; Pegli 14; Oleggio 12; My Basket, 5 Pari Torino 10; Derthona 6; Galliate, Don Bosco Crocetta 4