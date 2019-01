Under 16 Eccellenza, Vado: testacoda con sconfitta a Torino

Vado Ligure. Meritata sconfitta per i vadesi a Torino. Biancorossi che iniziano molli e con la testa ancora in riviera. La poca concentrazione presenta il conto già dall’inizio: in difesa fanno fatica ad arginare le soluzioni offensive dei torinesi mentre in attacco giocano una brutta pallacanestro facendo fatica anche a sfruttare il vantaggio fisico. Alla prima sirena sono sotto di 5 lunghezze, 21-16.

Nella seconda frazione la musica non cambia, ma in attacco i liguri lavorano meglio a rimbalzo e Lebediev coadiuvato da Bertolotti trascinano la squadra fino al meno 1 di metà partita (36-35).

Dopo l’intervallo i pappagallini scoprono che non c’è un interruttore per accendere la concentrazione, subiscono agonisticamente i padroni di casa e non trovano mai la via del canestro subendo un parziale lungo di 13 a 0. Il primo canestro arriva su azione arriva dopo 7 minuti e a fine periodo si ritrovano a meno 11 (53-42).

Nell’ultimo periodo c’è una reazione di orgoglio dei liguri che riescono a rientrare sino al meno 3, ma i piemontesi son bravi a ricacciarli indietro con due soluzioni dalla media distanza, fino alla sirena finale con il tabellone che recita 67-59.

Il calendario aiuta Vado che domani, martedì 15 gennaio, ha subito la possibilità di riscattarsi ospitando un carichissimo Casale alle ore 19,30 al Geodetico.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 17ª giornata:

PGS Don Bosco Crocetta – Azimut Pallacanestro Vado 67-59

(Parziali: 21-16; 36-35; 53-42)

PGS Don Bosco Crocetta: Parato 7, Maltese 15, Barale 2, Zito ne, Regis 8, Varetto 8, Valentini 4, Arfinengo ne, Noce, Borlandi 2, Naretto ne, Bonansea 21. All. Pozzato, ass. Ferrero

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 3, Squeri, Biorac 3, Bonifacino ne, Lebediev 18, Micalizzi, Tridondani 2, Giannone ne, Pierucci 5, Genta 6, Bertolotti 20, Franchello 2. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Sinicco e Di Mauro (Torino)

Classifica: College Borgomanero 30; Pallacanestro Vado 26; Junior Casale 22; Novipiù Campus, Auxilium Torino 20; Biella 16; Pegli 14; Oleggio 12; My Basket Genova, 5 Pari Torino 10; Derthona 8; Galliate, Don Bosco Crocetta 6