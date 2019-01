Under 16 Eccellenza, Vado: respinto il Casale dopo un supplementare

Vado Ligure. Servono 45 minuti ai vadesi per avere la meglio sul Casale.

I biancorossi partono bene in attacco trovando soluzioni sia da vicino che dalla lunga distanza ed in difesa riescono a limitare le bocche da fuoco avversarie così da chiudere il primo quarto sul 27-17. Nel secondo periodo i liguri non riescono a mantenere l’attenzione sui tiratori piemontesi e subiscono cinque triple, ma riescono a mantenere un piccolo vantaggio, con il tabellone che recita 40-36 alla sirena.

Nel terzo periodo i biancorossi sembrano sorpresi dalla verve degli ospiti e sbandano vistosamente subendo un parziale del periodo di 27-11 che sembra indirizzare la partita verso il Piemonte.

Nell’ultimo quarto i locali trovano ancora risorse dalla panchina con Micalizzi e Biorac che si fanno trovare pronti: rientrano così lentamente nel punteggio, con Casale che non ci sta e ribatte mantenendosi comunque al comando. Gli ultimi due arrembanti minuti permettono a Vado di colmare il divario con le incursioni di Tridondani e i punti di Bertolotti che si aggiungono al contributo di Micalizzi e Biorac.

Vado impatta 76-76 a 20 secondi dal termine ed ha anche il possesso per chiuderla al 40° ma si va al supplementare. Il quintetto di casa ha ormai trovato la via del canestro, Casale non l’ha mai persa (quindici triple a fine partita) ed il supplementare vede le squadre scambiarsi colpo su colpo. Biorac porta Vado al più 3 nell’ultimo minuto, sul susseguente errore ospite Bertolotti subisce fallo e dalla lunetta fissa il punteggio sul 90-86 finale.

Un riscatto per Vado dopo la sconfitta di sabato, ma anche la conferma del tempo perduto. Ora si tratta di rimboccarsi le maniche per cercare di recuperare.

Il tabellino della partita valevole per la 18ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Novipiù Casale 90-86

(Parziali: 27-17; 40-36; 51-63; 76-76)

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 14, Squeri ne, Biorac 9, Bonifacino ne, Lebediev 12, Micalizzi 6, Tridondani 12, Giannone ne, Pierucci 2, Genta 6, Bertolotti 27, Franchello 2. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Novipiù Casale: Giovara 20, Morando 8, Casanova 9, Bertana, Deambrogio ne, Bontempi 15, Sirchia 21, M. Bertola ne, Baldasso ne, Scappini 6, E. Bertola 5, Morina 2. All. Di Matteo, ass. Armanni

Arbitri: Puccini e Gonella (Genova)

Classifica: College Borgomanero 30; Azimut Pallacanestro Vado 28; Junior Casale 22; Novipiù Campus; Auxilium Torino 20; Biella 16; Pegli 14; Oleggio 12; My Basket Genova, 5 Pari Torino 10; Derthona 8; Galliate, Don Bosco Crocetta 6