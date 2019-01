Una tesi di laurea sul marketing territoriale di Pietra Ligure, presentazione in sala consiliare

Pietra Ligure. Giovedì 24 gennaio, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare “A. Rembado” del Comune di Pietra Ligure, si terrà la presentazione della tesi di laurea del giovane pietrese Luigi Scala, neo laureato presso il Politecnico di Torino, corso di design e comunicazione.

La tesi, discussa lo scorso mese di dicembre, frutto di un lungo lavoro di ricerca e di raccolta dati svolto anche grazie alla collaborazione degli uffici comunali e di molte associazioni e categorie economiche cittadine, si è posta come principali obiettivi lo svolgimento di un’analisi di marketing territoriale inerente la città, l’individuazione di nuove possibili strategie per lo sviluppo della sua offerta turistica e la creazione di un mezzo efficace per la presentazione e promozione del suo territorio.

“Fino al 2000 il turismo per la riviera ligure è stato un turismo che possiamo definire “semplice”, sedentario e totalmente incentrato sull’offerta balneare”, spiega Luigi Scala, che prosegue: “Oggi invece il turismo è molto più dinamico e occorre quindi elaborare tempestivamente una nuova e valida strategia turistica per il rilancio della città al fine di evitare la disaffezione da parte dei turisti, strategia a cui l’amministrazione comunale e le categorie cittadine negli ultimi anni stanno lavorando in sinergia: la città ad oggi è un terreno fertile per nuove proposte di progetti data l’apertura verso nuove tematiche, quali ad esempio l’outdoor e l’enogastronomia, che potrebbero portare a nuovi sviluppi positivi”.

“Oggi come non mai è molto importante che la città sappia pubblicizzarsi, ma soprattutto presentarsi adeguatamente, sia ai turisti sia ai futuri investitori, per mostrare la serietà del paese nel volersi aggiornare. Oltre alla ricerca di marketing territoriale ho voluto contribuire alla presentazione di Pietra Ligure realizzando una guida della città che sapesse illustrare in maniera completa ogni aspetto della località: la guida, che giovedì presenterò alla cittadinanza e alle categorie economiche pietresi, è stata pensata per fornire un valido supporto per conoscere il territorio e le sue potenzialità, di facile comprensione e fruizione”, conclude il giovane neo laureato.