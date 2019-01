Celle Ligure. Il Nido Aicardi di Celle apre le porte alla comunità. “Salvato” in extremis dalla chiusura, questo autunno sono continuate le attività e sabato 26 gennaio le educatrici apriranno le porte del servizio a tutti quelli che vorranno approcciarsi alle attività del nido gestito da Progetto Città e avere tutte le informazioni per potersi iscrivere.

Oltre alle educatrici che quotidianamente accolgono i bambini, dalle 10 alle 12 saranno presenti anche gli operatori del Giardino Sonoro con le loro attività di Musica In culla.

Il nido, sito in località Piani di Celle (Via Monte Tabor 2), è aperto ai bimbi dai 6 ai 36 mesi dalle 7.30 alle 16 con la possibilità di prolungare il tempo in caso di richieste da parte dei genitori. Inoltre, grazie alla convenzione con il comune di Celle Ligure, i residenti hanno la possibilità di accedere con una retta agevolata al servizio.

“Il nido continua ad avere un alto livello di qualità”, commentano a Progetto Città, cooperativa storica con una grande esperienza di gestione dei nidi su tutto il territorio della provincia e non solo. “L’attenzione al bambino e alle famiglie per noi è un elemento centrale. Curiamo ogni aspetto dall’accoglienza, al pasto alle attività educative”, continua Antonella Brandone, direttore della cooperativa.

“L’equipe educativa è formata da operatrici che già negli anni precedenti lavoravano per l’Ente. Inoltre, riteniamo che il pasto sia fondamentale per i bambini e per questo abbiamo deciso di mantenere la cucina all’interno”, conclude. La cucina è gestita dalla cooperativa Solida che con Progetto Città ed altre tre cooperative del territorio fa parte del consorzio Il Sestante. Per avere informazioni e per potersi iscrivere è possibile telefonare a Progetto Città, 019/812515.