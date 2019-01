Truffa a Varazze, finti incidenti stradali per riscuotere somme di denaro: allarme sui social

Varazze. Allarme sui social per una particolare truffa perpetrata questa mattina a Varazze. Il racconto diffuso su Facebook descrive il modus operandi: “Attenzione a chi vi chiama al telefono già in possesso di dati personali richiedendo una somma di denaro. Hanno telefonato ai miei parenti dicendo che avevo provocato un incidente e ferito un minore, che ero stata trattenuta in questura e per un “patteggiamento” hanno chiesto una grossa somma di denaro”.

E il racconto prosegue: “Poco dopo si è presentato a casa loro un falso avvocato a riscuotere… Li hanno ingannati facilmente, sono professionisti!” si conclude il racconto, con l’appello ad avvertire prontamente i carabinieri.

Dai commenti social emerge che altre truffe del genere sono state fatte in zona e a Genova: nel mirino, in particolare, le persone anziane.