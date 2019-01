Trova 1.900 euro e un orologio in una giacca smarrita: agricoltore di Borghetto li restituisce al proprietario

Borghetto Santo Spirito. Mille e 900 euro in contanti ed un orologio. E’ questo il “contenuto” di una giacca che un agricoltore di Borghetto Santo Spirito, Lorenzo Michelini, ha rinvenuto in un parcheggio di Ceriale nei primi giorni di gennaio.

Una cifra che qualcuno non esiterebbe a definire “un bel gruzzoletto” e che, sommata all’orologio, pure quello di un certo valore, indurrebbe in tentazione più di una persona, spingendola a tenere per sé quanto ritrovato senza dire nulla a nessuno.

Così non ha fatto Michelini, il quale, proprio in considerazione dell’elevato valore del suo ritrovamento, si è subito rivolto ai carabinieri: “Nelle tasche – spiega – c’erano anche i documenti del proprietario. Si tratta di un ragazzo iracheno che, da quel che risulta, vive e studia in Bulgaria. Tra le carte c’era anche una tessera studentesca. I carabinieri hanno subito contattato il consolato a Genova, a cui poi hanno inviato la giacca e tutto il suo contenuto”.

Insomma, una storia di “quasi natale” conclusasi con un confortante lieto fine (specie per il giovane studente, che evidentemente si è ritrovato a passare per il nostro territorio durante le feste natalizie) grazie all’onestà e alla correttezza dell’agricoltore borghettino.

Un comportamento che qualcuno dei nostri lettori potrebbe giudicare una “non notizia” ma che, purtroppo, al giorno d’oggi non fa sempre parte della consuetudine: “Sono cose che tutti dovremmo fare – si schermisce Lorenzo Michelini – Per fortuna l’onesta ed il senso civico non sono ancora del tutto estinti”.