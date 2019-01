Toto-meteo in vista della possibile nevicata, pronte misure preventive

Savona. C’è già massima attenzione in tutto il savonese in vista della possibile nevicata prevista tra mercoledì e giovedì, che potrebbe causare non pochi disagi in particolare nelle zone costiere, se le previsioni fossero davvero confermate.

Su Facebook il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello: “Mercoledì previsti 30 cm di neve a Bergeggi, nel dubbio da domani iniziamo lo spargimento del sale”. Una misura preventiva per arginare possibili gravi ripercussioni alla viabilità se davvero la nevicata interessasse anche la costa o quanto meno le immediate alture e zone dell’entroterra.

E in vista dell’arrivo della neve impazza il toto-meteo per il “Big Snow”, tra chi è convinto che sia confermato l’arrivo di 30 cm di neve anche a bassa quota e quanti credono che il manto bianco non si formerà, salvo nelle zone sopra i 500 metri: a Cairo Montenotte le minime potrebbero aggirarsi intorno ai -7° con temperature ancora più rigide in alta Val Bormida e la possibilità di una intensa nevicata, con il rischio di gelate notturne.

Nelle località costiere, invece, le temperature sono previste sopra gli zero gradi centigradi, quindi con scarse condizioni per la formazione del manto bianco, anche se le previsioni meteo, come ormai si sa, sono in continuo divenire.

Per questo bisognerà attendere le prossime ore per capire quale sarà la reale prospettiva meteo e se la perturbazione in arrivo porterà davvero la neve a bassa quota, mettendo da parte speculazone modellistiche.

Vedremo, quindi, se scatterà o meno l’allerta nivologica su Savona e Genova e quindi se dovranno essere adottate le misure del caso.