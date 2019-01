Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte: il Milan dice sì

Cairo Montenotte. Grande ritorno al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte: ad unirsi all’elenco delle società professionistiche partecipanti è l’A.C. Milan, il club italiano più titolato al mondo.

Fondato nel 1899, l’A.C. Milan ha vinto 18 trofei FIFA e UEFA, che gli permettono di essere, insieme al Boca Juniors, il quarto club a livello mondiale e il migliore in Italia. Tre Coppe Intercontinentali, una Coppa del Mondo per Club, sette titoli di Coppa dei Campioni / Champions League (record italiano), cinque Supercoppe UEFA e due Coppe delle Coppe, questi i numeri da record del Milan nelle competizioni internazionali. A livello italiano, i rossoneri vantano 18 scudetti, occupando così, insieme ai rivali dell’Inter, il secondo posto nella classifica di campionati vinti. Inoltre nel palmares troviamo cinque Coppe Italia e sette Supercoppe italiane.

A livello giovanile, il Milan è stato serbatoio di tantissimi campioni che hanno fatto la storia della società, tra i più noti Paolo Maldini, Franco Baresi, Filippo Galli, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, oltre a diversi giocatori che negli ultimi anni sono riusciti a diventare titolari in Serie A. Il settore giovanile del Milan comprende nove squadre dagli Under 8 e agli Under 17 e in totale ha vinto sette campionati Berretti (1971–72, 1981–82, 1982–83, 1984–85, 1989–90, 1993–94, 2008–09), quattro campionati Allievi Nazionali (1995–96, 2002–03, 2006–07, 2010–11) e 2 Campionati Giovanissimi Nazionali (1991–92, 2009–10).

L’ASD Cairese 1919 si dice orgogliosa di poter ospitare una delle società più blasonate al mondo.

Tutte le partecipanti al torneo (fino ad oggi): Juventus, Milan, Inter, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Atalanta, ChievoVerona, Spartak Mosca (Russia), Lokomotiva Zagabria (Croazia), NK Domzale (Slovenia), Stabæk Fotball (Norvegia), Brommapojkarna (Svezia), FC Gois (Giappone).