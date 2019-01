Torneo Città di Cairo: rinuncia Spartak, a sostituirlo la Lokomotiv Mosca

Cairo Montenotte. Con grande dispiacere l’ASD Cairese 1919 comunica che al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte non potrà partecipare, a causa di problemi organizzativi, lo Spartak Mosca. La società valbormidese, però, ha provveduto all’immediata sostituzione con un club di altrettanto rilievo e anch’esso proveniente dalla capitale Russia: la Lokomotiv Mosca.

Il club, fondato come Kazanka nel 1922, durante il periodo sovietico vinse 2 Coppe dell’URSS (1936 e 1957) e si piazzò secondo in campionato nel 1959. A seguito dello scioglimento dell’URSS il Lokomotiv si è affermato come una delle protagoniste del panorama calcistico nazionale, riuscendo ad aggiudicarsi 7 Coppe di Russia (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 e 2017) – primato di successi nel torneo condiviso con il CSKA Mosca – 2 Supercoppe di Russia (2003 e 2005) e 3 titoli di Premier League (2002, 2004, 2017-2018). Il Lokomotiv Mosca conta anche quattro secondi posti (1995, 1999, 2000 e 2001) e cinque terzi posti (1994, 1998, 2005, 2006 e 2014) nella massima divisione russa. A livello europeo le due semifinali consecutive di Coppa delle Coppe del 1997-98 e del 1998-99 sono il maggior risultato raggiunto.

Tutte le partecipanti (fino ad oggi): Juventus, Milan, Inter, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Atalanta, ChievoVerona, Lokomotiv Mosca (Russia), NK Domzale (Slovenia), Stabæk Fotball (Norvegia), Brommapojkarna (Svezia), HJK Helsinki (Finlandia) e FC Gois (Giappone).