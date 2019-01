Torna La Mezza della Baia del Sole, fra tramonti mozzafiato e l’amore per la corsa

In molti attendevano la notizia, ma ora è ufficiale: torna “La Mezza della Baia del Sole”. L’evento organizzato dalla Baia del Sole Alassio – Laigueglia e dagli Albenga Runners, che ha sempre suscitato l’interesse degli appassionati, mancava da tre anni e prevede un afflusso numeroso di podisti (con i pettorali che si fermeranno a 999). L’appuntamento è per l’11 maggio con partenza da Alassio per le ore 20.

La gara, di 21,097 km, si snoderà poi per tutto il lungomare fino a Laigueglia, attraversando anche i centri storici dei paesi. Al ritiro di pettorale e pacco gara gli atleti iscritti potranno lasciare il proprio cambio nell’apposita borsa che sarà loro fornita e che ritroveranno all’arrivo posto sulla passeggiata di Laigueglia. Il via alle ore 20,00 in via Torino ad Alassio, e da quel momento sarà “gara” ma anche stupore e bellezza con il sottofondo del tifo e delle onde.

A Laigueglia intanto sarà in svolgimento la Festa della birra che contribuirà a rendere ulteriormente festoso il passaggio degli Atleti. Arrivo in corso Badarò e quindi doccia e ritiro cambio presso il Palazzetto di Laigueglia posto a circa 100 metri dall’arrivo. Pasta party e premiazioni nella centralissima e caratteristica piazza Cavour di Laigueglia. Sono previsti premi per tutte le categorie Fidal oltre a premi speciali per Gruppo più numeroso, atleta giunto da più lontano e altro.

Al termine rientro ad Alassio sul trenino panoramico che effettuerà diverse corse fino alle ore 00,15. La mattina seguente (domenica 12 maggio) alle ore 10,00 appuntamento con i più piccoli sulla spiaggia di Alassio di fronte a Piazza Partigiani per la Baby della Baia del Sole. I “runners in erba” potranno cimentarsi in un percorso su sabbia accompagnati dai personaggi Disney. Premi per tutti e “Nutella party” al termine per piccoli e mamme (saremo anche in periodo di festa della mamma). Verso le ore 12,00 la due giorni running nella Baia del Sole avrà termine, ma Atleti e accompagnatori potranno visitare a passo più “moderato” le tante bellezze alassine e laiguegliesi.