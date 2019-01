Terminato il secondo weekend di saldi invernali: in aumento i numeri di Coop Liguria a Savona e ad Albenga

Savona/Albenga. Si è concluso ieri il secondo week-end di saldi invernali della stagione 2018/2019. Nei centri commerciali del circuito Coop Liguria i numeri sono in aumento sia a “Il Gabbiano” di Savona che a “Le Serre” di Albenga.

“Sicuramente i dati sono in miglioramento rispetto allo scorso anno – conferma il direttore Davide Teneggi – Un trend positivo sia nei due week end ma pure nel corso della settimana. Se guardiamo anche solo al dato degli ingressi, al momento siamo a +5 per cento su ‘Le Serre’ e + 2 per cento a ‘Il Gabbiano’”.

I saldi invernali 2018/2019, iniziati lo scorso 5 gennaio 2019, si protrarranno per tutto il mese, fino al prossimo 18 febbraio 2019 (conclusione).