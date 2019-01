Tenta di forzare la porta di un’abitazione col piede di porco, ma arrivano i carabinieri: arrestato

Savona. Pensava di non aver problemi ad entrare prima in un garage e poi in un’abitazione di via Luigi Corsi a Savona, ma non aveva fatto i contri coi carabinieri. I militari della sezione Radiomobile di Savona, allarmati da alcuni passanti che avevano notato una persona trafficare vicino alla saracinesca di un garage, sono infatti subito intervenuti e hanno sorpreso un uomo mentre con un piede di porco cercava di forzare la porta di ingresso di un’abitazione.

A quel punto per lui, M.N.B., 27 anni, un romeno con all’attivo già molti precedenti penali, sono scattate le manette per tentato furto.

Lo straniero al momento è rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di Savona, in attesa di essere portato in Tribunale dove questa mattina sarà processato per direttissima.

L’arresto di questa notte è l’ennesima dimostrazione di come l’attività preventiva e repressiva messa in atto dai carabinieri della Compagnia stia dando i suoi frutti.