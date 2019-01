Tennistavolo, la Coppa Liguria ha fatto tappa a Toirano con la seconda prova Golden

Toirano. Il palazzetto dello sport di Toirano ha ospitato, domenica 23 dicembre, la seconda prova Golden della Coppa Liguria 2018/19. L’appuntamento, perfettamente organizzato dall’Asd Toirano, ha avuto inizio alle ore 10 e si è svolto sotto la direzione del giudice arbitro Fitet Gianbeppe Cuatto.

All’evento hanno partecipato sedici giovani pongisti, nati dal 2006 in poi, in rappresentanza di sei società: Don Bosco Varazze (6 iscritti), Vallecrosia (3), Villaggio Sport (2), Genova (2), Toirano (2), Segesta Nova (1).

Al termine di 73 partite avvincenti e coinvolgenti, sono stati assegnati i titoli di giornata in palio.

Il torneo a squadre Giovanissimi ha visto una finale tutta varazzina, con il successo per 3 a 0 di Alessandro Tiberti e Virginia Costa su Edoardo Giovinazzo e Valerio Santoro.

Nel torneo a squadre Ragazzi ha primeggiato il Tennistavolo Genova, con Flavio Bertolini e Christian Bertini, che non ha ceduto nemmeno una partita e ha regolato in finale il Villaggio Sport, secondo classificato con Alessandro Costa e Gabriele Viterbo.

Terza posizione condivisa da Don Bosco Varazze (Leonardo Danaidi e Filippo Spandonaro) e Vallecrosia (Arturo Bellan, Christian Camomilla e Danilo Repaci); quinto il Toirano (Mattia Vaccaro e Tommaso Tavilla).

Il torneo principale, il singolo giovanile, è stato vinto da un eccellente Alessandro Costa (Villaggio Sport), che ha fatto sue tutte le partite giocate, prendendosi la rivincita in finale su Flavio Bertolini (Genova), ottimo secondo classificato.

Terza posizione per Arturo Bellan (Vallecrosia), quarta per Christian Bertini (Genova), quinta per Giosué Debarbieri (Segesta Nova), sesta per Alessandro Tiberti (Don Bosco Varazze), settima per Gabriele Viterbo (Villaggio Sport), ottava per Valerio Santoro (Don Bosco Varazze).

A seguire, Leonardo Danaidi (Don Bosco Varazze), Tommaso Tavilla (Toirano), Filippo Spandonaro (Don Bosco Varazze), Christian Camomilla (Vallecrosia), Edoardo Giovinazzo (Don Bosco Varazze), Danilo Repaci (Vallecrosia), Mattia Vaccaro (Toirano) e Virginia Costa (Don Bosco Varazze), prima in ambito femminile.