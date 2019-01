Andora. Successo per la “Befana vien dal mare”, la tradizionale festa organizzata dal Circolo Nautico di Andora che questo pomeriggio ha raccolto nel porto turistico centinaia di persone, fra cui moltissimi bambini.

La vecchina, come tradizione, è giunta ad Andora in barca e ha distribuito tantissime caramelle e dolciumi. Nel porto si è esibito anche un acrobata su trampoli e mangiafuoco.

Foto 2 di 2



Quest’anno, la Befana ha avuto il piacere di ritrovare sulla banchina del porto, oltre al Sindaco Mauro Demichelis, anche un suo vecchio amico di sempre: quel Fernando Siffredi, fautore dell’evento andorese, che nel 1972 chiese per la prima volta alla vecchina di approdare ad Andora per la gioia dei più picccoli. Fernando ha donato alla Befana una scopa e un sacco per i dolciumi nuovi di zecca.