Spotorno, open day all’istituto comprensivo

Spotorno. Le scuole primarie dell’istituto comprensivo statale di Spotorno si preparano ad accogliere i futuri alunni ed i loro genitori negli open days. Gli appuntamenti si terranno martedì 15 gennaio presso la scuola primaria “G.B. Gandoglia” di Noli e giovedì 17 gennaio presso la scuola primaria “S.Pertini” di Spotorno dalle 15 alle 16.

I bambini accompagnati dalle maestre della scuola dell’infanzia e dai genitori saranno affidati agli alunni di quinta che faranno da “ciceroni” all’interno della scuola e proporranno differenti laboratori ai futuri compagni.

“L’istituto comprensivo di Spotorno è all’avanguardia sotto numerosi punti di vista: tutte le aule sono dotate di Lim (Lavagna interattiva Multimediale), gli alunni possono usufruire di un laboratorio di informatica con 10 computer; da quest’anno è stato allestito un laboratorio musicale con vari strumenti a percussione, lavagna pentagrammata e Lim; la scuola primaria di Spotorno è dotata di un forno per la cottura della ceramica di cui possono usufruire tutte le scuole del comprensivo. In entrambe le scuole primarie un’ora alla settimana è dedicata all’esperienza del coro scolastico: tutti gli alunni dalla prima alla quinta imparano a cantare a una o più voci, esibendosi in concerti durante l’anno”.

“Punti chiave del nostro istituto comprensivo sono: un utilizzo graduale e finalizzato della tecnologia, l’inclusione, l’attività motoria, il rispetto per l’ambiente (entrambe le primarie lo scorso anno hanno ricevuto la bandiera verde di Eco-Schools). Sono state avviate alcune classi ‘Senza Zaino’ in cui gli alunni sperimentano i valori della comunità, dell’ospitalità e della responsabilità, imparando a condividere i materiali, a lavorare autonomamente e ad aiutarsi l’un l’altro”.

“Tutti i venerdì presso la primaria di Spotorno è attivato per alunni e genitori uno sportello di ascolto con una psicologa che collabora con le insegnanti”.

Chi desidera ulteriori informazioni può visitare il sito www.icspotorno.edu.it.