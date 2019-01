Spiagge, impianti sportivi, parcheggi: il nuovo presidente di Gesco Igor Colombi pronto a mettersi al lavoro

Alassio. Ora è ufficiale a tutti gli effetti: Igor Colombi è il nuovo presidente della Gesco. Quest’oggi il Cda della società ha ratificato la nomina avanzata venerdì scorso dall’amministrazione comunale alassina.

Entrato in carica, il presidente è già pronto a mettersi al lavoro: “Sono onorato di aver ricevuto questa nomina e ringrazio pubblicamente il sindaco Marco Melgrati. Nell’immediato futuro si prospettano sfide impegnative ed entusiasmanti per Gesco. La stagione turistica è alle porte e siamo già al lavoro con l’amministrazione per concordare la strategia migliore per la città e il settore turistico riguardo alla gestione delle spiagge libere attrezzate”.

“Altro tema caldo e molto sentito dai cittadini è la gestione degli impianti sportivi. Ho già effettuato un sopralluogo in compagnia del consigliere con delega allo sport Roberta Zucchinetti sia presso gli impianti calcistici (Ferrando e Loreto) sia presso la piscina e il palazzetto. I lavori necessari per queste strutture strategiche per la vita cittadina sono molti e l’amministrazione sta lavorando in questa direzione. Inoltre ha già attivato le procedure per la richiesta di fondi regionali ed europei necessari al ‘refitting’ del palazzetto, che ci auguriamo arrivino in tempi brevi”.

“Anche per quanto riguarda i parcheggi a pagamento (strisce blu) la situazione è in notevole evoluzione e Gesco ha come obiettivo l’ampliamento della sua area gestionale (attualmente di circa 550 posti auto) e lo sviluppo di progetti sperimentali per massimizzarne la semplicità di utilizzo”.

“Insomma, le premesse per fare bene ci sono tutte e vedo grande motivazione da parte del Cda (composto oltre che da me dall’architetto Simona Ivaldi e dalla dottoressa Simona Monteleone) e del futuro direttore generale Mauro Lavaselli, che verrà nominato a giorni”, conclude Colombi.