“Sinistra per Pietra Ligure” presenta il suo programma per sociale e cultura

Pietra Ligure. “La nostra proposta per gli ambiti socio – assistenziale, dell’istruzione, culturale e turistico scaturisce dalla convinzione che le istituzioni debbano tornare a porre il cittadino al centro della propria progettazione, agendo attivamente per rafforzare e ricostruire una rete sociale sana”. Così la Sinistra per Pietra Ligure, il gruppo in corsa per le prossime elezioni comunali, presenta la parte programmatica riguardante l’ambito sociale e culturale.

Tra le proposte una Casa dei diritti: “Traendo ispirazione dal progetto del Comune di Milano, proponiamo la creazione di un centro in cui si sperimentino nuove pratiche sociali e civili sui diritti, con l’intento di coniugare servizi tradizionali, sportelli informativi e nuove opportunità. Il progetto prevedrà inizialmente la creazione dei seguenti sportelli: o Orientamento legale gratuito per problemi legati a diversi ambiti: lavoro, casa, immigrazione, separazione o affido dei minori, reati penali; o Sportello di primo ascolto, informazione, consulenza legale e orientamento giuridico contro la violenza sulle donne e di supporto contro le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere; o Supporto e orientamento contro le discriminazioni etniche, religiose o nazionali per cittadini italiani e/o di origine straniera, finalizzato al contrasto e alla rimozione di fenomeni di discriminazione diretta o indiretta e alla consulenza e sostegno per la richiesta della cittadinanza italiana. o Sportello informativo per il cittadino riguardante i servizi offerti dal Comune nei diversi ambiti (servizi alla famiglia, scuola, terza età, cultura, ecc.), dalla Regione (borse di studio, bandi, formazione, ecc.) e dall’Unione Europea (bandi, finanziamenti, progetti, tutela dei diritti, ecc.); o Informagiovani”.

E ancora il Consultorio familiare: “Convinti dell’importanza di questa istituzione creata per promuovere la salute fisica e psicologica del cittadino attraverso la prevenzione, la nostra lista vuole impegnarsi ad aprire un dialogo serio e serrato con la Asl, affinché l’offerta del consultorio pietrese sia rafforzata e migliorata, in modo che questo possa tornare a svolgere appieno la propria funzione. L’obiettivo è la creazione di una rete tra ente pubblico, aziende private e cooperative finalizzata a progetti di volontariato e lavori socialmente utili o di pubblica utilità per persone svantaggiate residenti nel comune di Pietra Ligure”.

Altro punto la creazione di un progetto di ristorazione sociale, “sulla scorta dei bar e trattorie sociali già esistenti sul territorio ligure, che permetta di creare una realtà per il lavoro protetto e l’integrazione, che consenta inserimenti lavorativi per persone in condizioni di emergenza economica o provenienti da percorsi di reinserimento sociale, nonché l’effettuazione di tirocini formativi per giovani e adulti disoccupati che vogliano un’occasione per costruirsi una nuova professionalità”.

Rispondere alla crescente richiesta di appartamenti disponibili a prezzi calmierati per chi si trovi in condizioni di disagio, prevedendo la ristrutturazione a pari volumetria dei complessi edilizi delle aree dell’ex cantiere e dell’Ospedale Santa Corona e la loro destinazione, almeno in parte, a edilizia popolare.

E poi l’istruzione: “Potenziamento, con ricollocazione presso altri locali più consoni, del Centro ragazzi; creazione di una rete di collaborazione tra le associazioni presenti sul territorio e gli enti operanti in ambito educativo e culturale al fine di creare una mappa dei servizi territoriali e, in base a questo, formulare interventi mirati per implementare la qualità dell’offerta e l’efficacia dei servizi stessi; • supporto e potenziamento della mensa interna della scuola materna, con un’apertura verso l’utilizzo di prodotti biologici, a km0 ed equosolidali (provenienti, dunque, da una filiera che garantisca l’assenza di sfruttamento del lavoro)”.

E ancora il Teatro: “Ripristino della gestione comunale del teatro, con la strutturazione di un cartellone principale, che spazi sui vari generi teatrali; progettazione, attraverso la collaborazione con associazioni del territorio e altre realtà teatrali liguri, di rassegne ed eventi dedicati a specifiche tematiche o categorie (teatro bimbi, scuole, dialettale, drammaturgia contemporanea, ecc.)”.

“Per la biblioteca si propone un progetto dedicato all’intercultura, che, attraverso un arricchimento, del reparto di libri in lingua originale, porti alla creazione di un repertorio di testi provenienti da tutto il mondo. Parallelamente, si promuoveranno eventi, conferenze, spettacoli dedicati sia alla conoscenza delle altre culture, sia di quella italiana, nelle sue diverse declinazioni regionali, per dare vita ad uno spazio stimolante di dialogo, scoperta e riflessione. Inoltre, attraverso la collaborazione con associazioni ed enti, si promuoveranno dei corsi dedicati a diverse lingue straniere”.

Altro punto la realizzazione di un Festival dedicato alle diverse discipline artistiche (musica, teatro, danza, ecc.) e agli artisti di strada, che si svolga nelle vie e piazze cittadine e progetti di recupero delle tradizioni locali e della cultura contadina e marinara finalizzati alla conoscenza della flora e della fauna, all’avvio di laboratori pratici sui mestieri dimenticati e legati alla gestione del territorio. “La Sinistra per Pietra Ligure si impegna a profondere ogni sforzo necessario affinché sia ricostruito il tessuto sociale che si sta irrimediabilmente sgretolando, schierandosi a difesa dello stato sociale, dell’istruzione pubblica, della cultura critica e consapevole, del turismo sostenibile. Il gruppo di lavoro che ha curato la proposta socio – culturale della Sinistra per Pietra Ligure è coordinato dalle nostre due candidate alle elezioni amministrative del 2019: Laura Ferrando, ex dipendente comunale nell’ambito di servizi sociali, pubblica istruzione e cultura; Paola Schiaffino, antropologa con esperienze nel settore socio – educativo” conclude il gruppo pietrese, che si prepara alla sfida elettorale.