Sicurezza, Sasso del Verme (Lega): “Il decreto Salvini strumento fondamentale per il territorio”

Laigueglia. “Il decreto Salvini è uno strumento fondamentale in materia di sicurezza e immigrazione, necessario per gli amministratori locali e apprezzato anche dai cittadini”. Lo dichiara Roberto Sasso del Verme, sindaco di Laigueglia e segretario provinciale della Lega a Savona.

“Lo dico da sindaco, prima ancora che da segretario provinciale della Lega – prosegue il segretario del Carroccio – Grazie a questo provvedimento, vengono forniti più poteri sulla sicurezza ai primi cittadini, che finalmente potranno incidere in materia determinante e dare risposte concrete alle proprie comunità in materia di sicurezza e ordine pubblico, per un contrasto più efficace del degrado e della criminalità”.

“Nessuna nostalgia verso il passato di vuoto normativo, immigrazione senza regole e caos: incomprensibili e preoccupanti, sotto questo punto di vista, le prese di posizione strumentali dei sindaci di sinistra, che annunciano di non voler applicare una legge approvata dal parlamento e firmata dal presidente della Repubblica”.