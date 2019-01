Sicurezza, Foscolo (Lega): “Da decreto Salvini risorse per sicurezza; da sindaci di sinistra polemiche strumentali”

Pietra Ligure. “Trovo del tutto incomprensibili e strumentali le prese di posizione dei sindaci di sinistra che hanno annunciato di non voler applicare il decreto Salvini”.

Parola di Sara Foscolo, deputata della Lega e consigliere comunale a Pietra Ligure, che ha proseguito: “Sono stata vice sindaco e assessore e ho conosciuto da vicino le difficoltà quotidiane affrontate dagli amministratori per garantire la sicurezza dei cittadini: il decreto Salvini, che ho votato con convinzione alla Camera dei Deputati, fornisce ai sindaci gli strumenti e le risorse necessarie per contrastare la criminalità e il degrado sotto ogni punto di vista”.

“Dal finanziamento alla videosorveglianza alle sanzioni più gravi per parcheggiatori abusivi e accattoni molesti, dalla trasparenza dei costi di chi accoglie immigrati all’allontanamento dei richiedenti asilo che commettono reati, con più poteri agli amministratori locali e più agenti sul territorio”.

“Chi annuncia di non voler applicare il decreto Salvini, non solo decide di non applicare una legge dello Stato votata dal Parlamento e firmata dal Presidente della Repubblica, ma sceglie di stare con i clandestini e contro i propri stessi cittadini”, ha concluso Foscolo.