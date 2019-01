Alassio. È Valeria Barberini di Somma Lombardo la vincitrice del prestigioso concorso “Lo Shopping dei Sogni” di Alassio, , il concorso che a fronte di una spesa minima di 100 euro presso i circa 200 esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, oggi ha regalato un voucher di 10mila Euro per uno shopping sfrenato nei negozi aderenti.

E così, per una persona, una sola delle migliaia che hanno imbucato la cartolina nel gigantesco contenitore posizionato in Piazza Matteotti dall’8 dicembre scorso, il sogno è diventato realtà.

“Chi ha acquistato nei nostri negozi nel periodo tra l’8 dicembre e il 6 gennaio – spiega Loredana Polli, presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping che ogni anno promuove e organizza l’evento – ha ricevuto con lo scontrino una cartolina da compilare e inserire in un immenso contenitore posizionato in Piazza Matteotti. Oggi, qui davanti al comune davanti al sindaco di Alassio, Marco Melgrati, l’assessore al Commercio Fabio Macheda e il notaio Elpidio Valentino abbiamo estratto a sorte una cartolina e l’intestatario potrà vivere una giornata davvero unica di shopping sfrenato per un valore di diecimila euro “.

La prima estratta è in realtà la vincitrice del secondo premio, un soggiorno per un week end per due persone al Grand Hotel di Alassio. Presente infatti anche Davide Crema, direttore del prestigioso e storico hotel alassino. La vincitrice è Oana Daniela Moisuc giovanissima romena, residente e impiegata nella Città del Muretto.

Il vaucher di 10mila euro dello “Shopping dei sogni” è volato invece a Somma Lombardo, nelle mani di Barberini per un acquisto in un prestigioso negozio del centro storico quasi in zona cesarini, il 5 gennaio scorso. Subito contattata al telefono, incredula ha raggiunto il Comune di Alassio per ricevere personalmente il premio.

Sarà ora l’Agenzia Eccoci a coordinare insieme alla vincitrice il giorno nel quale si dedicherà a uno shopping davvero da sogno. Sarà seguita dalle telecamere del Tg Events in questa giornata sicuramente indimenticabile.

“Uno dei mille ringraziamenti che come Sindaco devo e voglio fare in chiusura di questa prima edizione di Alassio Christmas Town – commenta Melgrati, – è sicuramente al Consorzio un Mare di Shopping non solo per come ha accolto l’idea di trasformare la Città del Muretto, nella Città del Natale, ma perché anche quest’anno hanno indetto il loro concorso assolutamente unico sul territorio nazionale che ha sicuramente contribuito ad animare il nostro centro commerciale a cielo aperto più lungo d’Europa. Oggi è stato un ulteriore momento di festa: vedere il numero delle cartoline, vedere la soddisfazione di chi ha tanto lavorato per la buona riuscita dell’iniziativa e vedere gli occhi di chi ha vinto: impagabile”.

“E’ stato il primo anno – aggiunge Loredana Polli – in cui non abbiamo faticato a spiegare il concorso. La gente sapeva cosa fare, al limite chiedeva qualche dettaglio. Prova ne è stato il fatto di aver esaurito le cartoline. So che qualcuno ancora stamattina (il concorso era valido fino alle 12 di questa mattina), chiedeva qualche cartolina perché le aveva finite. Siamo davvero soddisfatti, ma dobbiamo promuovere sempre di più questa nostra città e questi eventi”.