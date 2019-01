Serpentone di auto sulla A10 per il primo rientro dalle vacanze natalizie

Riviera. Per tanti turisti e vacanzieri le feste di Natale sono finite e dal primo pomeriggio di oggi è iniziato il rientro dalle località del ponente savonese prese d’assalto in questi giorni per il ponte di Capodanno.

Si segnalano code e forti rallentamenti nel tratto di Autofiori tra Albenga e Savona, in direzione Genova, dove dal tardo pomeriggio si è formato un lungo serpentone di auto incolonnate, con pesanti disagi per gli automobilisti e lunghi tempi di percorrenza.

Non mancano code e rallentamenti anche sul tratto di A6 da Savona ad Altare in direzione Torino. Traffico intenso anche da Varazze in direzione del bivio per la A26. Secondo quanto riferito il rientro da bollino rosso di questo 1 gennio 2019 continuerà fino tarda sera. Inoltre, a seguito del deflusso veicolare in atto sono segnalate code anche sulla via Aurelia, con la circolazione stradale in tilt.

Altra giornata da traffico molto sostenuto sarà poi il giorno dell’Epifania, quando avverrà la seconda tranche di partenze e rientri dalle vacanze natalizie.