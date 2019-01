Savona. Dopo 19 giornate di campionato, Unione Sanremo e Savona si ritrovano appaiate in seconda posizione, in compagnia del Casale. Seconda piazza che ormai pare la massima ambizione possibile per entrambe, dato che la capolista Lecco veleggia verso la promozione in Serie C ed è a più 10 sul terzetto. Matuziani e Striscioni si affrontano per la terza giornata di ritorno, in una sorta di spareggio per stabilire chi può ancora sperare nella pur improbabile rimonta sui lombardi.

La cronaca. Alessandro Lupo presenta il Sanremo con Manis, Giubilato, Anzaghi, Videtta, Spinosa, Molino, Lo Bosco, Fiore, Rotulo, Scalzi, Acampora.

In panchina siedono Morelli, Bregliano, Gagliardi, Lella, Montanaro, Ciotoli, Carletti, Sadek, Guida.

Alessandro Grandoni manda in campo Fiory, Vittiglio, Grani, Venneri, M. Grandoni, Garbini, Cambiaso, Degl’Innocenti, Bacigalupo, Lombardi, Virdis.

A disposizione ci sono Gallo, Federico, Guarco, Miele, Torelli, Kallon, Tognoni, Aretuso, Piacentini.

Dirige l’incontro Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, assistito da Lorenzo Giuggioli (Grosseto) e Domenico Castro (Livorno). Locali in tenuta rossa con inserti biancocelesti; savonesi con la tradizionale divisa biancoblù.

Al 2° Lo Bosco prova la conclusione: respinge la difesa ospite. All’8° conclusione di Spinosa: a lato. All’11° va al tiro Molino: Fiory è attento.

Il Savona si fa vedere al 12°: traversone di Cambiaso, colpo di testa di Lombardi e gran parata di Manis; riprende Virdis e mette in mezzo ma la difesa locale sventa.

Al 14° un diagonale di Lo Bosco esce di un soffio. Al 16° un tiro di Giubilato si spegne sul fondo.

Al 17° cartellino giallo per Mattia Grandoni. Dopo le iniziative dei primi minuti di gioco, i reparti difensivi prendono il sopravvento e la cronaca diventa scarna.

Al 21° il Savona guadagna il primo corner della partita, ma non dà frutti. Al 25° sono i locali ad usufruire di un calcio dalla bandierina, ma la difesa biancoblù fa buona guardia.

Al 33° punizione per il Savona: Lombardi mette in mezzo, Anzaghi allontana. Al 34° palla da Cambiaso a Bacigalupo, cross per Degl’Innocenti che calcia a lato.

Al 38° viene ammonito Lo Bosco. Al 39° una conclusione di Lombardi non trova la porta.

L’Unione Sanremo si affida al piede di Scalzi per un tiro che si spegne sul fondo. Stessa sorte, al 43°, per una conclusione di Grandoni. Poi, c’è il secondo corner per i matuziani, ma Fiory non corre pericoli.

All’intervallo il risultato è di 0 a 0.