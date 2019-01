Savona. Rialzarsi dopo la scialba prova di Sanremo è l’imperativo in casa Savona, con l’obiettivo di continuare a dare filo da torcere alle tre squadre che, al momento, precedono i biancoblù in classifica. Gli Striscioni ospitano lo Stresa, squadra sulla carta abbordabile, dato che la matricola piemontese è tra le principali indiziate alla retrocessione. Inoltre è ancora vivo il ricordo del pari interno di due settimane fa con la Pro Dronero, che ha gli stessi punti dello Stresa: altro motivo per cercare riscatto.

La cronaca. Alessandro Grandoni manda in campo Fiory, Cambiaso, Grani, Venneri, Torelli, Guarco, Tognoni, Degl’Innocenti, Kallon, Piacentini, Virdis. Lo schema è il 4-3-3.

In panchina ci sono Gallo, Vittiglio, Garbini, Bisso, Grandoni, Federico, Bacigalupo, Muzzi, Lombardi.

Lo Stresa si presenta in campo con Barantani, Gilio, Feccia, Agnesina, Vecchio, Rosato, Vanzan, Battistello, Armato, Scienza, Scibetta.

A disposizione ci sono Bertoglio, Telesca, Lopergolo, Maseroli, Gitteh, Tuveri, Junca, Squillaci, Hado.

Dirige l’incontro Nicola Di Giovanni della sezione di Caserta, con l’assistenza di Andrea Mazzeo (Busto Arsizio) ed Alessandro Calefati (Saronno). Si gioca davanti a circa duecento spettatori.