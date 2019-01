Savona. Una settimana dopo aver battuto il fanalino di coda Borgaro Nobis, il Savona affronta la penultima in classifica, la Pro Dronero. I biancoblù, che occupano la terza posizione in classifica, sono chiamati a vincere per tenere viva la speranza di competere per il vertice e per respingere gli attacchi del Casale.

La cronaca. Alessandro Grandoni schiera Fiory, Cambiaso, Grani, Venneri, Miele, Garbini, Torelli, Degl’Innocenti, Bacigalupo, Lombardi, Virdis.

A disposizione ci sono Gallo, Vittiglio, Guarco, Esposito, M. Grandoni, Kallon, Aretuso, Federico, Tognoni.

La Pro Dronero, dal 2019 nuovamente guidata da Antonio Caridi, si presenta in campo con Rosano, Guerra, Toscano, Caridi, Maglie, Rastrelli, Brondino, Galfrè, Sall, Dutto, Sangare.

In panchina siedono Circio, Giraudo, Isoardi, Ciccone, Isoardi, Rosso, Niang, Peirano, Fischer.

Arbitra Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, assistito da Simone Venuti (Valdarno Rosy) e Floriana Barbata (Trapani). Al Bacigalupo si contano circa trecento spettatori.

Dopo le iniziali fasi di studio, al 10° prova a colpire il Savona: punizione dalla destra di Lombardi, colpo di testa di Bacigalupo, a lato.

All’11° la Pro Dronero passa in vantaggio: assist rasoterra di Sangare per Sall che calcia di potenza, colpisce la parte interna della traversa e insacca.

Il Savona prova subito a reagire e al 13° conquista un corner, infruttuoso. Gli Striscioni non riescono a costruire azioni degne di nota e la partita vive fasi confuse.

Al 25° conclusione di Lombardi: para Rosano respingendo in angolo.

La Pro Dronero non rinuncia a giocare e un tiro di Sangare viene respinto dalla difesa savonese. Al 30° Grandoni inserisce Kallon al posto di Miele.

Al 35° viene ammonito Sangare per simulazione. Al 37° ci prova Sall: para Fiory.

Cambio di fronte e il Savona pareggia. Calcio d’angolo, tocco al volo di Kallon per Virdis che la mette in rete: 1 a 1.

Al 39° prova il tiro Torelli: para agevolmente Rosano.

Si va al riposo, senza recupero, sul risultato di 1 a 1.