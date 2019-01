Vado Ligure. Ottava vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Giordano Siccardi che conservano la vetta della classifica battendo per 3 a 1 la Subaru Olympia Voltri nell’attesissimo scontro al vertice disputato domenica 13 gennaio presso la tensostruttura “Gigi Siri” di Vado Ligure.

Eppure la partita era iniziata benissimo per la Subaru Olympia Voltri, con i due Venturini a martellare come forsennati, attivati magistralmente dall’ex Daniele Loi in serata di grazia. I vadesi, senza i palleggiatori titolari Mattia Taramasco e Michele Cazzola, perdono il primo set a 23 iniziando nel peggiore dei modi il loro incontro.

Siccardi corre ai ripari e, grazie anche alla reazione letteralmente rabbiosa di tutta la squadra, il secondo set si apre con parziali da capogiro. Capitan Davide “Dado” Canepa, palleggio per l’occasione, iniziava ad alzare palloni con precisione millimetrica per l’opposto Riccardo Anfosso e le bande Matteo Garbarino e Marcos Isaac Vera Burgos, che non sbagliavano un colpo. I genovesi accusavano il colpo, incapaci di reagire efficacemente, perdendo inevitabilmente il set a 11.

Ma coach Bruno Tricerri non stava certo a guardare e, grazie a semplici quanto efficaci correzioni, rimetteva in equilibrio la squadra. Si assisteva quindi agli ultimi due set letteralmente al cardiopalma, bellissimi, intensi, con entrambe le squadre che non mollavano un punto combattendo disperatamente su ogni palla. I padroni di casa, alla fine, in virtù di una maggiore esperienza, avevano la meglio vincendo a 22 gli ultimi due set ed aggiudicandosi quindi i 3 punti in palio.

Onore al merito per l’Olympia che ha sempre combattuto punto a punto e non ha mai mollato. Il tutto per una partita emozionante che ha divertito il folto pubblico che ha assistito a questa splendida gara. Tante, infatti, erano le persone presenti al pallone, come da anni non se ne vedevano; tantissime erano le ragazzine del settore giovanile, accompagnate dal loro coach Mario Barigione, e numerosi erano i coach e i dirigenti di altre squadre liguri presenti sugli spalti a gustarsi la partita ed a osservare.

Nella Sabazia bravissimo Federico “Cico” Accetti nel suo ruolo di libero ed ottimi i lunghi centrali Nicholas Mari, Mattia Mistrali e Filippo Moncalvo, quest’ultimo in grande spolvero. Per l’Olympia i fratelli Venturini su tutti, autori di una partita magistrale, e bravissimo il palleggio Daniele Loi.

Ma soprattutto ottimo il grande pubblico che ha gremito gli spalti in ogni ordine di posti, per un clima agonistico che non si respirava a Vado Ligure dai tempi della storica promozione in Serie B1. Positivo l’arbitraggio anche se, forse, un secondo arbitro poteva essere designato vista l’importanza del match.