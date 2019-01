Alassio. Si è disputato venerdì 18 gennaio alle ore 21 al Palaravizza l’incontro tra Serrafrutta Alassio e Barbudos Albenga, sentitissimo derby.

La squadra di casa, al match d’esordio del coach Andrea Brigante, è apparsa molto tesa e distratta, con un gioco prevedibile, ben al di sotto delle sue capacità.

Nel primo set la formazione alassina ha prevalso a fatica 26-24, compiendo una marea di errori banali; decisivo negli ultimi punti l’ingresso di Andrea Manera.

Bravi i Barbudos nel secondo set a capovolgere la situazione, vincendo 14-25, punteggio frutto di un black out emotivo dei giocatori della squadra alassina, compreso il capitano Andrea Roggero, decisamente sottotono.

Per fortuna degli alassini, Andrea Bertolotto ne ha fatto le veci ottimamente: con urla di incitamento, attacchi a punto, ma soprattutto difese strepitose è riuscito a trascinare i suoi compagni alla vittoria del terzo set per 25 a 22.

La Serrafrutta cadeva però nuovamente in una serie di errori di distrazione ed incomprensioni che la portavano a perdere anche il quarto set, per 17-25.

La squadra alassina, probabilmente, ha avuto la reazione che in parte, psicologicamente, tutti si aspettavano passando dalla grande grinta e determinazione di una partita in autogestione ad una gara in cui, tranquillizzati e rassicurati della presenza del nuovo allenatore Andrea Brigante, utilizzavano molto meno concentrazione e grinta.

A Brigante non restava altro da fare che puntare su giocatori di esperienza e con qualche modifica nel sestetto precedente vinceva il quinto set per 15 a 9.

Vittoria in casa con il punteggio di 3-2 per la Serrafrutta Alassio, per cominciare il cammino con coach Brigante. “Ci sta” dice egli stesso, ma promette: “Si può e si deve migliorare”.

Nel prossimo turno, sabato 26 gennaio, la Serrafrutta Alassio giocherà in trasferta contro il Cus Genova.