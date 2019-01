Savona. L’ottava giornata del campionato di Serie D di pallavolo femminile ha confermato al vertice del girone A il Celle Varazze volley, che guida la serie con un punto di margine sulla Nuova lega pallavolo Sanremo. In coda, con un solo punto, la Arredamenti Anfossi.

Le ragazze di Lamballi e Levratto si sono imposte contro la Arredamenti Anfossi nella gara di Diano Castello: 3-0 il risultato per le ospiti, per un match a senso unico – dopotutto si trattava di una vera sfida testacoda – che sigla la settima vittoria in campionato per le biancoazzurre.

Tiene il passo Sanremo. A Cogoleto il match si è chiuso in tre set per le ospiti, che rimangono così a una sola lunghezza dalla capolista, anch’esse con sette vittorie in otto gare disputate.

Terza piazza nella serie, a sei punti dal primo posto, per l’Albisola volley, che ha sconfitto la Legendarte Finale nel derby savonese di questo turno. Le ospiti scivolano così al settimo posto, sorpassate dalla Bordivolley Trucchi Efisio: il team del Ponente ha infatti sconfitto 3-1, in rimonta, la Kia Autoaurelia di Genova, quarta a quattordici punti, sorpassata proprio dalle albisolesi.

Tie break e gara equilibrata tra Agv Campomorone e Nsc Assicurazioni Generali: con le ospiti avanti di un set in due occasioni, le ragazze di casa rimontano e vincono al tie break, conquistando così due punti preziosi.

Il primo turno del 2019 ha confermato i vertici. Tuttavia le sfide del campionato devono ancora accendere la fase decisiva della Serie D, con la lotta per la promozione che entrerà a breve nel vivo.