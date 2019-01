Savona. La Serie D femminile ha chiuso il girone di andata, con le sue prime nove giornate, e viaggia verso la definizione del ranking per playoff e playout. In vetta alla classifica si sono insediate, a parimerito, Celle Varazze volley e Nuova lega pallavolo Sanremo. In coda, con soli tre punti, la Arredamenti Anfossi, distaccata dalla Nsc Assicurazioni Generali.

Il Celle Varazze Volley al palasport della Natta ha tremato più del dovuto contro il Bordivolley, ma ha comunque strappato la vittoria. In vantaggio per 2 set a 0, le biancoblu hanno subito la rimonta delle ospiti per poi risolvere la pratica in un convincente tie break (25-16, 25-18, 22-25, 23-25, 15-7). La formazione allenata da Enrico Lamballi e Marco Levratto chiude il girone di andata in testa alla classifica, con nove vittorie e solo una sconfitta.

Le sanremesi hanno approfittato del mezzo passo falso, agguantando le dirette rivali: in casa, contro Campomorone, si sono imposte per tre a uno. La lotta per la promozione in Serie C si preannuncia così serrata, con la Nuova lega pallavolo leggermente favorita per la vittoria nello scontro diretto.

La Kia Autoaurelia ha sconfitto per 3-0 la Albisola pallavolo: è avvenuto così il sorpasso in classifica al terzo posto, con le genovesi che ora guardano da -6 le prime della classe.

Tie break anche a Imperia. La Arredamenti Anfossi si è imposta sulla Nsc Assicurazioni in una sfida di coda. Gara equilibrata, posta suddivisa, ma prima vittora per il team di Diano Castello.

Tie break casalingo per Cogoleto, che ha faticato davvero a piegare la Legendarte. Le due squadre si sono così ulteriormente avvicinate nella lotta per evitare i playout.

Sabato 26 e domenica 27 inizierà il girone di ritorno della Serie D: Celle Varazze ospiterà la Kia Autoaurelia, mentre a Sanremo si recherà la Arredamenti Anfossi.