Savona. Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie D. Il Savona, terzo in classifica, è ospite del Borgaro Nobis, squadra che pare destinata alla retrocessione in Eccellenza ed è ultima per distacco. Tra le due squadre, in classifica, è di 29 punti.

La cronaca. Il Borgaro Nobis allenato da Felice Russo si presenta in campo con De Marino, Pagliero, Edalili, Calloni, Callegari Torre, Benassi, Campagna, Del Buono, Pinelli, Montante, De Bonis. Torinesi in campo con il 3-5-2.

A disposizione ci sono Trocano, Grillo, De Simone, Rosso, Di Pierro, Alfieri, Specchia, Citterio, Sardo.

Il Savona guidato da Alessandro Grandoni gioca con Fiory, Cambiaso, Grani, Venneri, Miele, Guarco, Piacentini, Degl’Innocenti, Bacigalupo, Lombardi, Virdis. Lo schema è il 4-3-3.

Le riserve sono Gallo, Vittiglio, Bisso, Esposito, Torelli, Kallon, Aretuso, Federico, Tognoni.

Allo stadio Walter Righi di Borgaro Torinese arbitra Dario Duzel della sezione di Castelfranco Veneto, assistito da Giorgio De Lorenzi (Parma) e Nadir Bertozzi (Cesena). Si gioca in una giornata soleggiata. Locali in maglia gialla con inserti blu; liguri con la tradizionale tenuta a striscioni biancoblù.

Al 5° punizione per i locali: Pagliero mette in mezzo, testa di Del Buono, facile la parata di Fiory. All’8° conclusione di Pinelli: nessun problema per Fiory.

Il Savona si fa vivo per la prima volta al 10°: Grani calcia a rete ma manda a lato.

I biancoblù provano ad imprimere qualche accelerazione, ma la squadra di casa difende bene e in maniera ordinata. Sono i locali a far vedere qualcosa in più.

Al 17° calcia Montante, deviato: ne nasce il primo calcio d’angolo del match, per il Borgaro, ma la retroguardia ospite non corre rischi.

Al 21° calcio di punizione per il Savona: Lombardi mette in area, ma troppo sottoporta e De Marino fa suo il pallone. Al 27° prova il tiro Montante: a lato.

Al 32° un lampo del Savona, che sblocca il risultato: Cambiaso si muove bene sul lato corto dell’area e mette in mezzo un ottimo pallone per la testa di Virdis, che nell’area piccola non sbaglia e insacca.

La prima reazione del Borgaro è in un altro tentativo di Montante: fuori misura. Poi, i torinesi crescono e si rendono insidiosi. Al 42° Campagna ha spazio per il tiro e cerca di sorprendere Fiory, che ci arriva e con una mano respinge; poi Grani allontana.

Al 43° conclusione di Pinelli, in piena area, molto pericolosa: Fiory con un grande intervento respinge.

Al 44° Torelli prende il posto di Piacentini. Il neo entrato, poco dopo, viene ammonito.

Il primo tempo si conclude con il Savona in vantaggio per 1 a 0, dopo 46 minuti nei quali si sono viste pochissime occasioni da rete.